Calciomercato Milan, INTRIGO Zalewski! Decisione CONFERMATA, i rossoneri restano VIGILI

Calciomercato Milan, intrigo Zalewski: decisione confermata da parte della Roma. L’esterno è definitivamente fuori rosa

Novità importante per il calciomercato Milan della prossima estate. Come riportato da Nicolò Schira, L’avvocato di Nicola Zalewski (Giovanni Ferro) ha confermato a Sport la decisione della Roma di mettere il ragazzo fuori rosa dopo il doppio rifiuto, quello del rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno e quello del trasferimento al Galatasaray.

La notizia fa felici i rossoneri che potrebbero tornare sul ragazzo dopo le voci dell’ultima sessione estiva impostando una trattativa che preveda lo sbarco dello stesso Zalewski a parametro zero a Milanello la prossima estate.