Calciomercato Milan, Skriniar pista percorribile? Tare dialoga con gli agenti dell’ex Inter. E spunta un clamoroso incastro

Calciomercato Milan, Milan Skriniar pista percorribile per la difesa rossonera a gennaio? Conferme sul possibile incastro con Nkunku

Il mercato del Milan si infiamma proprio nelle ultime ore del 2025. Sull’asse che porta in Turchia, i dialoghi tra il club rossonero e il Fenerbahçe si sono intensificati, ma l’oggetto del desiderio non è più soltanto Christopher Nkunku. Secondo quanto rivelato da Pietro Balzano Prota (MilanVibesHQ), il DS Igli Tare starebbe sondando il terreno per un clamoroso ritorno in Italia: quello di Milan Škriniar.

Calciomercato Milan, il clamoroso intreccio Nkunku-Škriniar

La trattativa si sta sviluppando su due binari paralleli che potrebbero incrociarsi a stretto giro:

Offerta per Nkunku: Il club turco ha presentato una prima offerta verbale per l’attaccante francese: prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro . Una cifra che permetterebbe al Milan di registrare una plusvalenza, ma Tare per ora non apre al prestito semplice.

Il club turco ha presentato una prima offerta verbale per l’attaccante francese: prestito con obbligo di riscatto a . Una cifra che permetterebbe al Milan di registrare una plusvalenza, ma Tare per ora non apre al prestito semplice. La suggestione Škriniar: Proprio all’interno di questi dialoghi, il Milan ha chiesto informazioni sull’ex colonna dell’Inter, oggi capitano del Fenerbahçe. Lato entourage del difensore slovacco, non sono arrivate chiusure: Škriniar sarebbe pronto a valutare un trasferimento a gennaio per tornare protagonista in Serie A.

Proprio all’interno di questi dialoghi, il Milan ha chiesto informazioni sull’ex colonna dell’Inter, oggi capitano del Fenerbahçe. Lato entourage del difensore slovacco, non sono arrivate chiusure: Škriniar sarebbe pronto a valutare un trasferimento a gennaio per tornare protagonista in Serie A. L’ostacolo tecnico: Nonostante l’apertura del giocatore, il Fenerbahçe non vorrebbe privarsi del suo leader difensivo a metà stagione. Tuttavia, l’inserimento di Nkunku nell’affare potrebbe ammorbidire la posizione della dirigenza turca.

La difesa di Allegri: esperienza e carisma

Per Massimiliano Allegri, l’arrivo di uno come Škriniar rappresenterebbe il tassello mancante per blindare la difesa nel 2026. Dopo il “no” a Thiago Silva, il tecnico livornese cerca un profilo integro, dinamico e con grande personalità internazionale. Lo slovacco, che conosce perfettamente il campionato italiano, sarebbe l’innesto perfetto per affiancare Tomori e dare sicurezza a tutto il reparto arretrato.