Calciomercato Milan, Skriniar pista percorribile? Tare dialoga con gli agenti dell’ex Inter. E spunta un clamoroso incastro

Calciomercato Milan, Milan Skriniar pista percorribile per la difesa rossonera a gennaio? Conferme sul possibile incastro con Nkunku
Il mercato del Milan si infiamma proprio nelle ultime ore del 2025. Sull’asse che porta in Turchia, i dialoghi tra il club rossonero e il Fenerbahçe si sono intensificati, ma l’oggetto del desiderio non è più soltanto Christopher Nkunku. Secondo quanto rivelato da Pietro Balzano Prota (MilanVibesHQ), il DS Igli Tare starebbe sondando il terreno per un clamoroso ritorno in Italia: quello di Milan Škriniar.
Calciomercato Milan, il clamoroso intreccio Nkunku-Škriniar
La trattativa si sta sviluppando su due binari paralleli che potrebbero incrociarsi a stretto giro:
- Offerta per Nkunku: Il club turco ha presentato una prima offerta verbale per l’attaccante francese: prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Milan di registrare una plusvalenza, ma Tare per ora non apre al prestito semplice.
- La suggestione Škriniar: Proprio all’interno di questi dialoghi, il Milan ha chiesto informazioni sull’ex colonna dell’Inter, oggi capitano del Fenerbahçe. Lato entourage del difensore slovacco, non sono arrivate chiusure: Škriniar sarebbe pronto a valutare un trasferimento a gennaio per tornare protagonista in Serie A.
- L’ostacolo tecnico: Nonostante l’apertura del giocatore, il Fenerbahçe non vorrebbe privarsi del suo leader difensivo a metà stagione. Tuttavia, l’inserimento di Nkunku nell’affare potrebbe ammorbidire la posizione della dirigenza turca.
La difesa di Allegri: esperienza e carisma
Per Massimiliano Allegri, l’arrivo di uno come Škriniar rappresenterebbe il tassello mancante per blindare la difesa nel 2026. Dopo il “no” a Thiago Silva, il tecnico livornese cerca un profilo integro, dinamico e con grande personalità internazionale. Lo slovacco, che conosce perfettamente il campionato italiano, sarebbe l’innesto perfetto per affiancare Tomori e dare sicurezza a tutto il reparto arretrato.