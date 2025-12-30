Cassano svela un retroscena di mercato: Thiago Silva bloccato da Allegri! Le parole. Segui le ultimissime

Il clima intorno al Milan si fa rovente, non solo per le dinamiche di campo ma anche per le clamorose rivelazioni che scuotono l’ambiente societario. Al centro della bufera c’è il mancato ritorno in rossonero di un’icona mondiale, un affare che avrebbe potuto cambiare gli equilibri della difesa del Diavolo ma che, a quanto pare, è naufragato per una scelta tecnica ben precisa.

Le pesanti dichiarazioni di Antonio Cassano

A lanciare la bomba è stato Antonio Cassano, l’ex fantasista barese noto per i suoi giudizi taglienti e senza filtri, che ha svelato un retroscena inedito sul calciomercato invernale. Durante un recente intervento, Cassano ha puntato il dito direttamente contro la guida tecnica:

“Questa è una cosa certa e son pronto anche a confrontarmi con Allegri: Thiago Silva non è arrivato soprattutto perché lui ha messo il veto. Ibra lo voleva fortemente a Milanello. Thiago era disposto a tutto, anche a fare da chioccia a Gabbia, perché è ancora innamorato di questi colori”.

Secondo questa ricostruzione, Zlatan Ibrahimovic, il leggendario ex attaccante oggi dirigente e mentore del club, avrebbe spinto per riportare a casa il difensore brasiliano, trovando però un muro invalicabile.

Il “No” di Massimiliano Allegri e il ruolo di Igli Tare

Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Milan per imporre il suo calcio fatto di pragmatismo e gerarchie ferree, avrebbe dunque preferito percorrere strade diverse, bocciando il ritorno di Thiago Silva. Il fuoriclasse brasiliano, difensore dall’eleganza infinita e ancora integro fisicamente, si era proposto per aiutare la crescita di Matteo Gabbia, il giovane centrale rossonero che sta cercando la definitiva consacrazione.

In questo contesto, si inserisce il lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal polso fermo e grande stratega del mercato. Tare si trova ora a dover gestire un delicato equilibrio tra le richieste della dirigenza e i desiderata del tecnico. Se da un lato il carisma di un veterano come Thiago Silva avrebbe fatto comodo, dall’altro la linea di Allegri sembra voler premiare profili differenti, forse più funzionali alla sua idea di difesa intensa e dinamica.

Cosa cambia per il futuro del Diavolo?

Il mancato approdo dell’ex capitano lascia l’amaro in bocca a una parte della tifoseria, ma conferma la centralità di Allegri nelle scelte del nuovo Milan. Con il supporto di Igli Tare, i rossoneri guardano ora ad altri obiettivi per rinforzare il reparto arretrato, consapevoli che la coesione tra allenatore e società sarà la chiave per puntare ai vertici della classifica nel 2026.