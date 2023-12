Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso per rinforzare l’attacco si pensa ad un top player del campionato tedesco

Colpo in Bundesliga? Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso per rinforzare l’attacco si pensa ad un top player del campionato tedesco:

secondo Todo Fichajes, si tratterebbe di Timo Werner che non è riuscito a trovare la giusta dimensione al Lipsia.