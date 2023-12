Calciomercato Milan, spunta un’opzione a sorpresa per la difesa in vista di gennaio: occhi su Nelsson del Galatasaray

Come riportato da Gianluca Di Marzio, si è accesa una pista a sorpresa per il calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto difensivo.

I rossoneri hanno messo gli occhi su Nelsson del Galatasaray: l’operazione sarà possibile solo se il club turco aprirà al prestito del centrale.