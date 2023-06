Calciomercato Milan, contatti col Valencia: svolta a centrocampo!

Calciomercato Milan, spunta Yunus Musah per il centrocampo rossonero: primi contatti con il Valencia. Le ultime

Spunta un nome decisamente interessamento nel novero dei centrocampisti seguiti dal calciomercato Milan.

Come riferito da Matteo Moretto, i rossoneri avrebbero come obiettivo prioritario Yunus Musah, centrocampista americano (ma con passaporto italiano) del Valencia. Il club spagnolo deve cedere per motivi economici e chiede una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Ci sono già stati dei contatti e a breve ce ne saranno altri per cercare di accelerare e bruciare la concorrenza, rappresentata in particolare dal West Ham.