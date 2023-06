Mercato Milan, Brescianini in uscita: lo vuole una neopromossa

Calciomercato Milan, Brescianini è appetito da diversi club: contatti in corso in particolare con il Frosinone. I dettagli

Marco Brescianini, centrocampista rossonero nell’ultima annata in prestito al Cosenza, è ancora una volta in uscita dal calciomercato Milan.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Furlani e Moncada stanno dialogando proficuamente col Frosinone neopromosso in Serie A per il prestito annuale del ragazzo.