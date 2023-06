Milan-Frattesi, si entra nel vivo: svolta sul centrocampista

Calciomercato Milan, è Frattesi il primo obiettivo per il post Tonali: Pioli dà l’ok. Pronto l’inserimento di alcune contropartite

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha individuato in Davide Frattesi il primo obiettivo per il post Tonali.

Non appena il trasferimento del classe 2000 al Newcastle sarà completato, i rossoneri andranno all’assalto del Sassuolo che tramite il suo procuratore ha già dato l’ok al Milan. Servirà però l’incastro giusto: i 40 milioni richiesti dai neroverdi sono troppi per Furlani e Moncada che puntano ad abbassare il prezzo inserendo alcune contropartite.