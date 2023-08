Calciomercato Milan, c’è il nome per il dopo Krunic! Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno individuato in Dominguez del Bologna il primo obiettivo in caso di partenza di Krunic

Torna a muoversi il calciomercato Milan per quanto riguarda i possibili colpi in entrata. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero individuato in Dominguez del Bologna il primo obiettivo nel caso in cui Krunic lasciasse il Diavolo per il Fenerbache.

Pioli vorrebbe trattenere il classe ’93 ma in caso di separazione Furlani e Moncada sono pronti a far partire la trattativa con i felsinei.