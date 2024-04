Di Lorenzo Milan, l’agente rivela: «Vi posso garantire questo sul suo futuro»

Le parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, sul futuro del calciatore e sull’interesse del Milan. Tutti i dettagli

Le parole di Mario Giuffredi ai microfoni di Canale 8 sul futuro del suo assistito Giovanni Di Lorenzo, accostato anche al calciomercato Milan. Ecco le parole dell’agente:

PAROLE – «Di Lorenzo in cinque anni non l’ho mai visto sbagliare tre partite di fila. Può capitare un periodo difficile, ma anche in questo caso non c’è un motivo particolare. Spesso chi parla crede di sapere cose che non sa o che non sa completamente. Dei miei giocatori, mai nessuno ha pensato di andare via da Napoli. Se facciamo i contratti è perché vogliamo rispettarli. Se un domani non andremo più bene all’allenatore che arriverà o al club che ha altre strategie, le prenderemo in considerazione e chiuderemo con grande serenità, ma vi posso garantire che non è il caso dei miei giocatori che l’anno prossimo rimarranno tutti a Napoli. Perché poi lasciare il Napoli l’anno prossimo sarebbe anche un po’ da vigliacchi».