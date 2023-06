Mercato Milan, pronto l'affondo per Chukwueze: Furlani è certo che...

Calciomercato Milan, Chukwueze resta il primo obiettivo per la fascia destra: Furlani è convinto che il Villarreal abbasserà le pretese

Samuel Chukwueze resta il primo grande obiettivo del calciomercato Milan per la fascia destra d’attacco. Come riporta Tuttosport, all’inizio della prossima settimana partirà il vero e proprio assalto dei rossoneri all’esterno nigeriano.

Il Villarreal valuta il ragazzo, che brama il trasferimento a Milanello, 30 milioni di euro ma Furlani è convinto (probabilmente a ragione) che la scadenza fissata al 30 giugno del 2024 spinga il club spagnolo ad abbassare le pretese intorno ai 20 milioni per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.