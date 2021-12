Calciomercato Milan: l’Inter prova ad anticipare i rossoneri per Bremer

Calciomercato Milan: contatti tra Torino ed Inter per l’obiettivo rossonero Bremer. Il punto della situazione

Anche l’Inter si sinserisce per la corsa a Bremer del Torino: la dirigenza nerazzurra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, vorrebbe puntare sul brasiliano per ringiovanire il reparto.

Anche il Milan segue da tempo Bremer e sembrava essere in pole per il difensore con il Torino. La concorrenza tra le due milanesi potrebbe far alzare il suo prezzo di mercato.