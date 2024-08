Calciomercato Milan, RETROSCENA dalla Francia! Può arrivare LUI a prezzo di saldo, INCREDIBILE novità

Calciomercato Milan, retroscena dalla Francia: i rossoneri sono in trattativa avanzata per Cherki del Lione. Tutti i dettagli

Come riferito dai media francesi, il calciomercato Milan starebbe lavorando sottotraccia per l’arrivo di Cherki dal Lione. Il classe 2003 è in uscita dal Lione e può arrivare a prezzo di saldo (costo tra i 10 e i 15 milioni di euro).

Tuttavia per concludere l’affare serve l’uscita di Saelemaekers, non tanto per un discorso di liste, essendo un 2003 Cherki non occuperebbe posti, ma per un problema di abbondanza nel reparto. Prossimi giorni decisivi.