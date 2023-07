Brescianini Milan: la formula proposta dal Frosinone per l’acquisto del centrocampista rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, non c’è accordo tra Milan e Frosinone per Brescianini.

Il club neopromosso in Serie A ha proposto acquisizione a zero ( o simbolica) con il 50% della futura rivendita, Milan non convinto. Se ne riparlerà,