Simakan è l’obiettivo numero uno del Milan per la difesa. Ecco le ultime notizie che riguardano il giovane difensore

Il Milan lavora per chiudere con lo Strasburgo per il difensore Mohamed Simakan. È minima la distanza tra i club, mentre è stato raggiunto l’accordo con il giocatore che è in attesa del trasferimento, come ha affermato sui social.

Poco fa lo stesso Simakan ha pubblicato una foto delle storie Instagram, Clicca qui per vederla