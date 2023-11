Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: le tre grandi idee per gennaio

Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: le tre grandi idee in vista della prossima sessione di gennaio

Il Milan, ormai non è più un mistero, va a caccia di rinforzi in vista del prossimo mercato di gennaio anche e soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Lì dove secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero tre le idee.

Al primo posto c’è Jonathan David del Lille, che gioca meno e segna poco in quest’ultimo periodo e pertanto potrebbe partire a prezzo di saldo. Subito dietro ci sono le intriganti idee che portano a Guirassy e Adams.