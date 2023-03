Calciomercato Milan, idea Morata: ecco perché è possibile. Il giocatore pensa al ritorno in Italia e potrebbe approdare a Milano

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per il mercato estivo e i nomi che si sono susseguiti sono quasi tutti figli di altri campionati, con un esordio in Serie A. Ai rossoneri, però, piace un altro giocatore, figlio proprio della Serie A, campionato che l’ha consacrato: si tratta dell’ex Juventus Alvaro Morata.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la cifra per l’attaccante ex Juventus e ora tornato all’Atletico Madrid non è impossibile: vista la scadenza del contratto nel 2024, si parla di 15 milioni.