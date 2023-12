Lenglet-Milan, dal muro dell’Aston Villa ad una concorrente a sorpresa: cosa succede

Lenglet-Milan, i rossoneri restano vigili sul difensore del Barcellona in prestito all’Aston Villa: spunta la concorrente a sorpresa

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan continua a monitorare per gennaio la pista che porta a Lenglet.

Il difensore del Barcellona è in prestito all‘Aston Villa ma vorrebbe cambiare aria. Il club catalano sarebbe disposto a riprenderlo per poi girarlo di nuovo ai rossoneri ma al momento l’Aston Villa fa muro volendo tenere il ragazzo almeno fino al termine della stagione. Sul centrale nelle ultime ore è poi piombato anche il Lione: l’opzione sembra complicarsi.