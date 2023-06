Calciomercato Milan, pazza idea per il centrocampo della prossima stagione: potrebbe arrivare a parametro zero!

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa rinforzare la mediana e, se possibile, innalzarne il tasso tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i rossoneri starebbero pensando a Gundogan.

Il centrocampista, faro del Manchester City di Guardiola, potrebbe arrivare a parametro zero dal momento che si tratta di un profilo in scadenza. Il calciatore, ad ogni modo, non annuncerà la scelta sul suo futuro prima della finalissima di Champions.