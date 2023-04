Calciomercato Milan, Asensio non passa di moda: lo scenario

Calciomercato Milan, Maldini sempre attento all’evoluzione della vicenda Asensio: lo spagnolo occasione a zero

Un nome che resta in orbita calciomercato Milan è quello di Marco Asensio. Come riferiscono i media spagnoli, l’esterno resta in scadenza di contratto a giugno e nonostante l’offerta di rinnovo dei Blancos, ha preso tempo.

Maldini continua a seguire con interesse la vicenda: in caso di rottura definitiva, il DT è pronto ad entrare seriamente in corsa.