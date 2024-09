Calciomercato Milan, Ibrahimovic SOGNA il SUPER colpo in attacco! SUGGESTIONE viva

Calciomercato Milan, Ibrahimovic sogna il super colpo Osimhen per l’attacco: suggestione viva, cosa può succedere

Su Tuttosport si parla del futuro di Victor Osimhen, accostato a più riprese al calciomercato Juve e al calciomercato Milan in questi ultimi giorni, vista l’incertezza sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Se il serbo dovesse partire la prossima estate, il nigeriano sarebbe uno dei candidati a prendere il suo posto.

Il Galatasaray ha già affermato di volerlo riscattare dal Napoli, ma ce ne sono le condizioni? Il club turco, spiega il quotidiano, non ha i fondi necessari per soddisfare le richieste di De Laurentiis. Se le richieste dovessero rimanere attorno ai 90/100 milioni, anche da Torino probabilmente mollerebbero il colpo, ma in caso contrario si potrebbe avviare una trattativa per l’attaccante. Attese novità nei prossimi mesi.