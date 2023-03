Calciomercato Milan, Maldini e Massara tornano a pensare a Gianluca Scamacca per l’attacco della prossima stagione

Il Milan torna a pensare a Gianluca Scamacca per quanto riguarda l’attacco della prossima stagione.

Come riferito da repubblica.it, il bomber, che ha segnato finora 7 gol in 25 partite, di cui 15 da titolare, piace da sempre a Maldini e Massara: possibile nuovo assalto in estate.