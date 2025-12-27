Calciomercato Milan, spunta Hugo Souza per il dopo-Maignan. La mossa di Igli Tare. Segui le ultimissime

Il futuro della porta dei rossoneri resta avvolto in un alone di incertezza, nonostante negli ultimi giorni abbia iniziato a filtrare un cauto ottimismo tra le mura di via Aldo Rossi. Sebbene il Diavolo sia intenzionato a fare ogni sforzo possibile per trattenere Mike Maignan — l’estremo difensore francese celebre per i suoi riflessi felini e la straordinaria abilità nel gioco con i piedi — la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata in caso di fumata nera sul rinnovo.

Obiettivo Brasile: Hugo Souza nel mirino

Per evitare di trovarsi senza un sostituto all’altezza, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza internazionale e abilissimo stratega del mercato, si è già messo al lavoro. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, che titola in prima pagina “Il Milan si lancia su Hugo Souza”, i vertici del club meneghino avrebbero individuato proprio in Sudamerica l’erede designato del numero 16.

Hugo Souza, il giovane portiere brasiliano del Corinthians dotato di una struttura fisica imponente e di una grande esplosività, è diventato il nome caldo sul taccuino di Tare. Pare infatti che sia già stata presentata una prima offerta ufficiale sia all’entourage del ragazzo che al club brasiliano, superando nelle gerarchie altri profili sondati in precedenza, come quello di Zion Suzuki del Parma.

La strategia di Massimiliano Allegri

Questa accelerazione sul mercato dei portieri è monitorata con attenzione da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato alla guida dei rossoneri per ripristinare solidità difensiva e pragmatismo tattico. Allegri considera il ruolo del portiere fondamentale non solo per le parate, ma come primo regista della manovra, e avrebbe già dato il suo benestare tecnico al profilo di Souza, ritenuto idoneo per il calcio europeo.

Plusvalenze e futuro rossonero

La gestione firmata dal binomio Tare-Allegri punta a garantire continuità tecnica senza pesare eccessivamente sulle casse del Diavolo. Qualora la trattativa per il rinnovo di Maignan dovesse naufragare, la cessione del francese garantirebbe una corposa plusvalenza, parte della quale verrebbe immediatamente reinvestita per bloccare il talento carioca.

In attesa di una risposta definitiva da parte del portiere transalpino, i tifosi della formazione milanista restano sospesi, con la consapevolezza che la nuova area tecnica sta lavorando alacremente per mantenere la squadra ai vertici della Serie A.