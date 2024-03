Calciomercato Milan: occhi puntati su un nuovo parametro zero! Moncada ci prova in vista della prossima estate

Nel corso della prossima estate il Milan andrà alla caccia sul mercato di un nuovo difensore da aggiungere alla propria rosa. E direttamente da Madrid potrebbe arrivare una ghiotta occasione a zero.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, anche i rossoneri si sarebbero iscritti alla corsa per Hermoso, difensore in scadenza con l’Atletico a fine stagione. Non sarà semplice, ma i rossoneri ci proveranno.