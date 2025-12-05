Calciomercato Milan, la sconfitta in Coppa Italia emette un verdetto: rosa spaccata a metà? Tare e Allegri meditano

Calciomercato Milan, 114 milioni di dubbi e i pochi promossi tra i nuovi acquisti: la sconfitta dell’Olimpico apre il tema in casa rossonera

La sconfitta di misura all’Olimpico, che ha sancito l’uscita del Milan dalla Coppa Italia, ha emesso un verdetto piuttosto chiaro sul valore complessivo della rosa rossonera. Come analizzato da Calciomercato.com, il Diavolo può sentirsi a posto solo confidando nella piena salute dei suoi giocatori migliori, rivelando come la squadra sia stata costruita in estate. La sensazione è che l’andamento dei dieci acquisti effettuati tra giugno e agosto sia a «duplice velocità».

Calciomercato Milan, solo tre promossi dalla sessione estiva

Nel gruppo dei promossi, Modric e Rabiot (costati insieme 7 milioni di euro) hanno avuto riscontri immediati, affermandosi come protagonisti. Tra le «seconde linee» si salva Jashari (prelevato per 37 milioni più bonus), che è stato fra i pochissimi «a non naufragare» nella sua prima prova. Nonostante la ruggine, la sua prestazione in crescendo lo candida a un’alternativa di livello, sia come playmaker che come mezz’ala.

La nota dolente riguarda gli «114 milioni di dubbi». I vari De Winter, Odogu, Estupinan, Athekame e Nkunku non hanno fornito un contributo pienamente soddisfacente e rischiano un ruolo marginale nella seconda parte di stagione. Questo confronto tra le due fazioni è «piuttosto impietoso» e suona come monito per gennaio. Allegri spererebbe di avere in dote «almeno un paio di rinforzi pronti» (un difensore centrale e un centravanti) per estendere la profondità dell’organico: la linea è niente più scommesse, se l’obiettivo è lo Scudetto.