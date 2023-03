Calciomercato Milan, occhi su due giovani del Friburgo: le ultime

Il Milan comincia a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato. Scout rossoneri all’opera in Juventus-Friburgo

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma il Milan comincia a pianificare quelli che possono essere i prossimi colpi estivi. Scout rossoneri all’opera, come riportato questa mattina da Tuttosport, in Juventus-Friburgo.

Nel mirino del club ci sono due giovani talenti della squadra tedesca. Il primo è Kiliann Sildillia, difensore abile nella difesa a 3. Caratteristiche simil Kalulu per questo classe 2002. L’altro nome è Ritsu Doan, classe ’98 protagonista al Mondiale in Qatar con il suo Giappone. È un’ala destra che il Friburgo ha prelevato la scorsa estate dal PSV per 8,5 milioni di euro.