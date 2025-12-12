Calciomercato
Calciomercato Milan, servono due cessioni a gennaio: Tare li ha avvisati, possono partire entrambi
Calciomercato Milan, Santiago Gimenez e Loftus-Cheek sono i due principali indiziati a partire per finanziare le mosse di gennaio
Tra meno di tre settimane il calciomercato invernale tornerà attivo, e il Milan si prepara a una sessione che sarà vincolata al principio di «prima cedere, poi comprare». L’esigenza primaria di Massimiliano Allegri è chiara: colmare la lacuna in attacco, dove Santiago Gimenez non ha mai segnato in Serie A e ora è infortunato da un mese e mezzo. Come riporta il Corriere dello Sport, per fare mercato, il Milan dovrà necessariamente far partire qualcuno.
Gimenez: esigenza tecnica e finanziaria
Per il ruolo di centravanti, Gimenez è l’esubero numero uno, un destino che sembrava già segnato in estate. Oggi, con zero gol all’attivo in Serie A, il messicano è nuovamente sul piede d’addio.
- Valutazione: Nonostante agente e famiglia rassicurino sulla volontà di Santi di rimanere, il club si siederà al tavolo e valuterà molto seriamente qualsiasi offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro.
- Obiettivo: Incamerare queste risorse permetterebbe al Milan di concentrarsi su un profilo con caratteristiche più adeguate ad Allegri.
- Alternative: La lista per il nuovo 9 è ricca di suggestioni: si va dal complicato Icardi (dubbi fisici e stipendio elevato), ai cavalli di ritorno dalla Premier League come Zirkzee e Fullkrug, fino alla possibilità Lucca.
Calciomercato Milan, Loftus-Cheek: il sogno Mondiale spinge l’addio
Santiago Gimenez potrebbe non essere l’unico addio eccellente. Le voci su una possibile partenza di Ruben Loftus-Cheek si sono fatte sempre più insistenti. Il centrocampista inglese ha una motivazione forte: vuole più spazio e continuità per realizzare il suo sogno di essere convocato per il Mondiale dal CT inglese Thomas Tuchel, che stravede per lui.
- Mosse: L’entourage dell’ex Chelsea si sta muovendo con club in Premier League e Germania per trovare possibili acquirenti interessati.
- Rimpiazzo: Se Loftus dovesse partire, il Milan dovrebbe trovare un rimpiazzo. I nomi caldi sul taccuino sono quelli di Giovanni Fabbian del Bologna (già avvicinato in estate) e, a sorpresa, Mateo Kovacic del Manchester City, che ha giocato pochissimo in questa stagione a causa di infortunio.
Il mercato di gennaio sarà dunque guidato dalle uscite, con l’obiettivo di finanziare i due innesti cruciali per Allegri: il centravanti e, in caso di addio di Loftus, la mezzala.