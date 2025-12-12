Calciomercato Milan, servono due cessioni a gennaio: Tare li ha avvisati, possono partire entrambi

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez e Loftus-Cheek sono i due principali indiziati a partire per finanziare le mosse di gennaio

Tra meno di tre settimane il calciomercato invernale tornerà attivo, e il Milan si prepara a una sessione che sarà vincolata al principio di «prima cedere, poi comprare». L’esigenza primaria di Massimiliano Allegri è chiara: colmare la lacuna in attacco, dove Santiago Gimenez non ha mai segnato in Serie A e ora è infortunato da un mese e mezzo. Come riporta il Corriere dello Sport, per fare mercato, il Milan dovrà necessariamente far partire qualcuno.

Gimenez: esigenza tecnica e finanziaria

Per il ruolo di centravanti, Gimenez è l’esubero numero uno, un destino che sembrava già segnato in estate. Oggi, con zero gol all’attivo in Serie A, il messicano è nuovamente sul piede d’addio.

Valutazione: Nonostante agente e famiglia rassicurino sulla volontà di Santi di rimanere, il club si siederà al tavolo e valuterà molto seriamente qualsiasi offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro .

Nonostante agente e famiglia rassicurino sulla volontà di Santi di rimanere, il club si siederà al tavolo e valuterà molto seriamente qualsiasi offerta tra i . Obiettivo: Incamerare queste risorse permetterebbe al Milan di concentrarsi su un profilo con caratteristiche più adeguate ad Allegri.

Incamerare queste risorse permetterebbe al Milan di concentrarsi su un profilo con caratteristiche più adeguate ad Allegri. Alternative: La lista per il nuovo 9 è ricca di suggestioni: si va dal complicato Icardi (dubbi fisici e stipendio elevato), ai cavalli di ritorno dalla Premier League come Zirkzee e Fullkrug, fino alla possibilità Lucca.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek: il sogno Mondiale spinge l’addio

Santiago Gimenez potrebbe non essere l’unico addio eccellente. Le voci su una possibile partenza di Ruben Loftus-Cheek si sono fatte sempre più insistenti. Il centrocampista inglese ha una motivazione forte: vuole più spazio e continuità per realizzare il suo sogno di essere convocato per il Mondiale dal CT inglese Thomas Tuchel, che stravede per lui.

Mosse: L’entourage dell’ex Chelsea si sta muovendo con club in Premier League e Germania per trovare possibili acquirenti interessati.

L’entourage dell’ex Chelsea si sta muovendo con club in e per trovare possibili acquirenti interessati. Rimpiazzo: Se Loftus dovesse partire, il Milan dovrebbe trovare un rimpiazzo. I nomi caldi sul taccuino sono quelli di Giovanni Fabbian del Bologna (già avvicinato in estate) e, a sorpresa, Mateo Kovacic del Manchester City, che ha giocato pochissimo in questa stagione a causa di infortunio.

Il mercato di gennaio sarà dunque guidato dalle uscite, con l’obiettivo di finanziare i due innesti cruciali per Allegri: il centravanti e, in caso di addio di Loftus, la mezzala.