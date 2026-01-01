Calciomercato Milan, Derby per Mario Gila: la mossa a sorpresa di Igli Tare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e accende un nuovo, infuocato capitolo del derby della Madonnina, questa volta combattuto a colpi di rilanci tra le scrivanie dei dirigenti. Al centro della contesa c’è Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio cresciuto nel Real Madrid e messosi in luce per rapidità e senso della posizione. Il centrale è diventato l’obiettivo prioritario per rinforzare le retroguardie di Milan e Inter. Come rivelato dal giornalista Alessandro Jacobone, esperto delle dinamiche di casa rossonera, il nuovo DS rossonero Igli Tare è passato con decisione all’azione per scombinare i piani dei rivali nerazzurri.

La strategia del Diavolo: sorpasso immediato sull’Inter

Mentre l’Inter aveva costruito nel tempo un leggero vantaggio, ipotizzando un’operazione strategica per giugno, il Milanha fretta di chiudere. Igli Tare, dirigente albanese dalla grande esperienza e profondo conoscitore dell’ambiente laziale, ha contattato l’entourage dello spagnolo la scorsa settimana. L’obiettivo è chiaro: accorciare le distanze e provare a portare il calciatore a Milanello già in questa sessione invernale, bruciando la concorrenza sul tempo.

Tuttavia, la strada per i rossoneri resta in salita per due motivi cruciali:

La resistenza della Lazio: Il club biancoceleste non è affatto entusiasta di privarsi di un titolare a metà stagione. Il “fattore” Tare: Le vecchie ruggini tra l’attuale DS del Diavolo e Angelo Fabiani, nate al momento dell’addio di Tare alla capitale, pesano come macigni. In casa laziale c’è chi preferirebbe vedere Mario Gila altrove pur di non favorire il proprio ex dirigente.

Un rinforzo fondamentale per il Milan di Allegri

Per Massimiliano Allegri, allenatore livornese famoso per la sua solidità difensiva e la capacità di gestire i momenti chiave della stagione, Gila rappresenterebbe il profilo ideale per completare il pacchetto arretrato. Il difensore andrebbe ad affiancare Fikayo Tomori, centrale inglese dalla velocità esplosiva, e Strahinja Pavlovic, granitico difensore serbo noto per la sua fisicità prorompente.

La velocità e la capacità di lettura dello spagnolo sono doti ritenute necessarie per affrontare il rush finale verso lo Scudetto 2026. In un Milan che punta a diventare sempre più solido e competitivo sotto la gestione del tecnico toscano, l’arrivo di Mario Gila potrebbe essere il tassello mancante per blindare la difesa. Resta ora da capire se la diplomazia di Igli Tare riuscirà a superare l’ostruzionismo della sua ex squadra per regalare ai rossoneri il rinforzo tanto atteso.