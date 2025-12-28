Calciomercato Milan, Tare accelera per Gila: contatto con l’agente e strategia delineata. Derby con l’Inter a gennaio? Ultime

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto ad accelerare per Mario Gila: contatto concreto con il procuratore dello spagnolo

Il calciomercato di gennaio si infiamma con un nuovo capitolo del derby della Madonnina, questa volta spostato sulle scrivanie. Al centro della contesa c’è Mario Gila, difensore della Lazio diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare le retroguardie di Milan e Inter. Come rivelato da Alessandro Jacobone, il DS rossonero Igli Tare è passato all’azione per scombinare i piani dei nerazzurri.

Calciomercato Milan, la strategia di Tare per Gila: anticipo e sorpasso

Mentre l’Inter ha costruito nel tempo un leggero vantaggio, ipotizzando un’operazione per giugno, il Milan ha fretta. Tare ha contattato l’entourage dello spagnolo la scorsa settimana con un obiettivo chiaro: accorciare le distanze e provare a portarlo a Milanello già in questa sessione invernale.

Tuttavia, la strada è in salita per due motivi principali:

La resistenza della Lazio: Il club biancoceleste non è entusiasta di privarsi del giocatore a metà stagione. Il “fattore” Igli: Le vecchie ruggini tra l’attuale DS rossonero e Fabiani, nate al momento dell’addio di Tare alla Lazio, pesano come macigni. In casa laziale c’è chi preferirebbe vedere Gila altrove pur di non favorire l’ex dirigente.

Un tassello per la difesa di Allegri

Per Massimiliano Allegri, Gila rappresenterebbe il profilo ideale per completare il pacchetto arretrato accanto a Tomori e Pavlovic. La sua velocità e capacità di lettura sono doti necessarie per affrontare il rush finale verso lo scudetto 2026, in un Milan che punta a diventare sempre più solido e competitivo.