Calciomercato Milan, Gazzetta: operazione Botman da 40 milioni di euro. Il prezzo si è alzato per la concorrenza in Premier

La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca al Milan relativamente a diverse operazione di mercato Sinora sono state messe in cantiere spese rilevanti, ad esempio, per arrivare a Botman in difesa.

Si parla di cifre intorno ai 40 milioni per tenere lontane le mire dei soliti club inglesi.