Calciomercato Milan, Allegri non molla e alza il pressing: in difesa vuole Gatti per un motivo. Ecco quale

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri continua a chiedere Federico Gatti per la difesa in vista di gennaio. Il motivo

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, dopo la convincente vittoria contro il Verona che è valsa il primato solitario, le attenzioni della dirigenza si spostano sul reparto arretrato. Secondo Riccardo Gentile di Sky Sport, l’identikit tracciato da Massimiliano Allegri per il nuovo centrale è molto preciso: serve un giocatore solido, ma capace di far partire la manovra dal basso.

Calciomercato Milan, Federico Gatti: il profilo mancante

L’interesse per il centrale della Juventus non è solo una suggestione, ma risponde a una necessità tattica strutturale del 3-5-2 rossonero:

Costruzione dal basso: «Allegri vuole un difensore molto bravo a impostare l’azione. Gatti è quel tipo di profilo che al Milan in effetti manca». Nonostante la crescita di De Winter , Gatti garantisce una personalità e una visione di gioco che permetterebbero a Modrić di agire con meno pressione addosso.

Pretore di Max: Il tecnico livornese conosce perfettamente le doti del difensore azzurro, avendolo lanciato e valorizzato a Torino. Gatti porterebbe quella "cattiveria" agonistica e quella capacità di lettura fondamentali per blindare la difesa nel periodo cruciale fino a febbraio.

La strategia per il 2026

L’innesto di un difensore con queste caratteristiche è funzionale anche al progetto dell’estate 2026. Per supportare un attacco atomico composto da Pulisic, Nkunku e il possibili arrivo di Vlahović il Milan ha bisogno di una difesa che sappia accorciare la squadra e innescare rapidamente le punte.