Calciomercato Milan, Galliani svela il RETROSCENA: «Ho questa speranza per Daniel Maldini e se dovesse tornare in rossonero...»

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport riporta le parole di Galliani sul futuro di Daniel Maldini ancora legato al calciomercato Milan

LE PAROLE – «Lo è sempre stato per me e per il presidente Silvio Berlusconi. Da nonno Cesare allenatore, a Paolo e Daniel in campo. E’ una linea romantica ininterrotta. Io spero che Daniel possa rimanere a Monza per tutta la vita, ma se dovesse tornare al Milan sappia che ha la possibilità di scegliere la maglia numero 3. Ritirata, come la 6 di Franco Baresi, ma utilizzabile solo per un figlio di Paolo»