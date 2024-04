Calciomercato Milan, Galli esalta l’obiettivo: «Quando lo vedo mi si apre il cuore»

Tra i nomi accostati in passato al calciomercato Milan c’è Vicario. Galli ha elogiato così il portiere del Tottenham

Tra i nomi accostati in passato al calciomercato Milan, e che potrebbe tornare in auge in caso di addio di Maignan, c’è Vicario. Galli, intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 ha elogiato così il portiere del Tottenham:

LE PAROLE – «Sono felice, riconosco che Donnarumma sia un grande portiere. Però quando vedo l’eleganza, la personalità, la figura di Vicario mi si apre il cuore. Donnarumma è imponente e che non ti fa vedere la porta dietro, Vicario invece è proprio una bella figura, appaga l’occhio, è elegante. Sono felice per lui. Se Donnarumma davanti a sé ha avuto un’autostrada, Vicario è arrivato in Serie A e in azzurro facendo la Via Crucis. Ha sofferto tanto e si è meritato la convocazione e l’esordio in Nazionale»