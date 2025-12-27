Calciomercato Milan, la verità su Gabriel Jesus. Ecco la strategia di Igli Tare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le voci che accostavano il nome di Gabriel Jesus, il dinamico attaccante brasiliano dell’Arsenal dotato di tecnica sopraffina e grande spirito di sacrificio, al futuro dei rossoneri, sembrano destinate a spegnersi sul nascere. Nonostante i sogni dei tifosi del Diavolo, la sessione invernale alle porte non dovrebbe riservare colpi di scena riguardanti l’ex Manchester City.

Il punto sul mercato: Gabriel Jesus non è una priorità

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto nel consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il profilo della punta dei Gunners non figura attualmente nella lista dei desideri del club meneghino. La dirigenza di via Aldo Rossi, pur monitorando costantemente i palcoscenici internazionali, ha deciso di concentrare le proprie risorse su altri obiettivi più funzionali al progetto tecnico in corso.

La visione di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Dietro questa decisione c’è la mano di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese celebre per il suo fiuto infallibile nel calciomercato e per la capacità di costruire rose equilibrate. Tare, in costante sinergia con Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ripristinare pragmatismo e solidità, sta valutando profili che possano integrarsi immediatamente negli schemi tattici della squadra senza alterare gli equilibri economici e spogliatoi.

Gabriel Jesus, pur essendo un fuoriclasse assoluto, presenta ostacoli difficilmente sormontabili in questa fase. Le ragioni che allontanano il brasiliano dal mondo dei rossoneri sono molteplici, a partire dal suo legame contrattuale con l’Arsenal e dalle alte pretese sull’ingaggio. Inoltre, l’assetto offensivo di Allegri richiede al momento caratteristiche differenti, più vicine a una punta di peso o a rinforzi sulle fasce che possano sopperire alle rotazioni attuali.

Obiettivi futuri per il Diavolo

Il Milan preferisce dunque muoversi a fari spenti. La strategia di Igli Tare è chiara: non fare acquisti mediatici fine a se stessi, ma puntare su tasselli che elevino realmente il tasso tecnico della formazione milanista. Con un secondo posto da difendere e una rincorsa Scudetto ancora viva, il Diavolo non vuole compiere passi falsi, preferendo la stabilità del gruppo attuale alla ricerca di un “nome” altisonante ma di difficile inserimento.