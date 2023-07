Non solo acquisti ma anche cessioni sul mercato per il Milan. In tal senso pronto a salutare Gabbia, destinato al Villarreal

Il Milan si muove sul mercato estivo non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso pronto a salutare Gabbia, destinato al Villarreal.

Secondo Matteo Moretto è chiusa l’operazione tra i rossoneri e il club spagnolo che porterà il difensore a giocare in Spagna in prestito secco.