 Calciomercato Milan, decisione presa su Torriani: a gennaio...
Calciomercato

Calciomercato Milan, decisione presa su Torriani: a gennaio resta nonostante l’interesse della Premier. In estate…

Published

52 minuti ago

on

By

Torriani

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno preso una decisione precisa su Torriani: a gennaio rimarrà sicuramente a Milanello

Il Milan sta pianificando con attenzione il percorso di crescita del giovane talento Torriani, valutando il modo migliore per svilupparne il potenziale. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin di Gazzetta.it, la decisione sul suo futuro immediato è stata presa.

PAROLE – «Probabile che a gennaio rimanga e in estate valuti con il club la soluzione migliore per un futuro insieme».

La dirigenza rossonera sembra orientata a non privarsi del giocatore nella finestra invernale, consentendogli di continuare ad allenarsi e crescere all’interno dell’ambiente Milanello. La valutazione se mantenerlo in rosa o optare per un prestito formativo verrà rimandata al termine della stagione.

Calciomercato Milan, Arsenal su Torriani ma rossoneri tranquilli

Nonostante l’interesse del club, c’è da registrare l’attenzione di una grande d’Europa sul giovane. L’Arsenal ha mostrato un forte interesse per Torriani. Tuttavia, Bianchin rassicura i tifosi rossoneri:

PAROLE – «L’Arsenal è parecchio interessato ma per il Milan, a oggi, non è una minaccia concreta»

Il club di Via Aldo Rossi, quindi, si sente sicuro di poter gestire la situazione e di non temere un assalto immediato da parte dei Gunners, mantenendo il controllo sul futuro del promettente calciatore.

