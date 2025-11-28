Calciomercato Milan Futuro, regalo di compleanno per Emanuele Sala: Il giovane centrocampista rinnova il contratto – FOTO

Calciomercato Milan Futuro, Sala, da dodici stagioni in rossonero, ha firmato il prolungamento nel giorno del suo diciottesimo compleanno

Doppia festa oggi in casa Milan e per Emanuele Sala: il centrocampista classe 2007 celebra il suo diciottesimo compleanno con la firma sul prolungamento del contratto che lo legherà ancora a lungo ai colori rossoneri. Si tratta di una ricompensa meritata per un giovane che ha già dimostrato grande impegno e qualità in campo. Sala, infatti, ha partecipato a una bella tournée estiva con la prima squadra, mettendo in mostra il suo talento, e ha mantenuto un ottimo rendimento con la squadra di Massimo Oddo in questa prima fase di stagione, giocando in particolare con Milan Futuro.

L’accordo raggiunto tra il club e il giocatore è un segnale forte della volontà del Milan di puntare sui talenti cresciuti in casa. Sala è in rossonero da ben dodici stagioni, avendo attraversato tutte le categorie del Settore Giovanile. La sua permanenza è stata ufficializzata dal club attraverso un comunicato che ne sottolinea la continuità nel progetto di sviluppo.

Calciomercato Milan Futuro, ufficiale il rinnovo di Sala

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN – «AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Sala. Il centrocampista, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti»

Il futuro del promettente centrocampista sarà dunque legato al Progetto Milan Futuro, l’iniziativa che mira a garantire uno sviluppo costante ai giovani talenti. Il rinnovo, arrivato in un giorno così speciale come quello del suo diciottesimo compleanno, rappresenta un passo fondamentale nella carriera di Emanuele Sala e la piena fiducia della società rossonera nelle sue enormi potenzialità.