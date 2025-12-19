Calciomercato Milan Futuro, Kirovski prepara la rivoluzione di gennaio: tutte le idee per l’U23 rossonera

Calciomercato Milan Futuro, l’U23 rossonera prepara la rivoluzione in vista del mese di gennaio: tutte le idee di Kirovski

Mentre la prima squadra di Massimiliano Allegri cerca stabilità in campionato dopo la parentesi araba, i radar del mercato rossonero sono puntati con forza sul progetto Milan Futuro. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il mese di gennaio non sarà solo dedicato ai rinforzi per la Serie A, ma vedrà una vera e propria raffica di operazioni per l’Under 23.

Calciomercato Milan Futuro, l’obiettivo: risalire e alzare l’asticella

Il Milan Futuro ha una missione chiara: risalire la china in classifica e consolidare la qualità di una rosa che funge da serbatoio per la prima squadra. Moretto è stato categorico:

PAROLE – «Il mercato dell’Under 23 del Milan questo gennaio sarà veramente pieno di operazioni. Il club vuole aumentare drasticamente la qualità della rosa».

La proprietà RedBird e il Direttore Tecnico Igli Tare considerano il progetto Under 23 un pilastro fondamentale per la sostenibilità del club. Per questo motivo, ci si aspetta un mercato aggressivo, volto a colmare le lacune mostrate nella prima parte di stagione e a regalare a mister Oddo profili pronti per il salto di categoria.

I nomi caldi e la strategia

Oltre al già citato Andrej Kostić (per il quale si sta lavorando su una base di 5 milioni più bonus), il Milan sta sondando diversi profili tra i migliori settori giovanili europei e sudamericani. La strategia prevede: