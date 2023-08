Mercato Milan, clamoroso Origi: può restare in Italia! ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, clamorosa novità sul futuro di Origi: l’attaccante belga può rimanere in Italia. Una squadra lo ha puntato

Come riportato da TMW, potrebbe aprirsi uno scenario a sorpresa per il futuro di Divock Origi, punta in uscita del calciomercato Milan.

L’Udinese, dopo aver ceduto Beto all’Everton per 30 milioni più bonus, avrebbe contattato i rossoneri per il belga: se cifre e volontà combaceranno l’affare può andare a dama.