Calciomercato Milan, futuro scritto per Dest: le ultime

Tra i giocatori che sicuramente lasceranno il Milan nella prossima sessione di calciomercato c’è Sergino Dest. Il terzino americano non ha mai inciso in questa stagione ed è diventato ormai un oggetto misterioso.

Il club rossonero, come riporta da calciomercato.com, ha già dato comunicazione ai suoi agenti di non volerlo riscattare dal Barcellona. Il classe ’00 tornerà dunque in blaugrana in estate.