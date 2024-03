Calciomercato Milan, fumata bianca per Alex Jimenez! NUOVO accordo col Real Madrid, CIFRE e DETTAGLI

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il riscatto di Alex Jimenez. Cifre e dettagli

Intervenuto a Sky, Manuele Baiocchini ha dato un importante aggiornamento sul calciomercato Milan in relazione ad Alex Jimenez:

PAROLE – «C’è una trattativa sulla quale il Milan stava lavorando da diverso tempo, da diversi mese, ed era quella per Alejandro Jimenez. Il terzino sinistro alternativo a Theo Hernandez, ha giocato in Coppa Italia e contro l’Empoli facendo bene. Il Milan sta provando a riscattarlo dal Real Madrid; c’era un diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Il Milan ha trovato un accordo col Real per riscattarlo a cifre un po’ più basse ma che con i bonus potrebbero superare i 5 milioni precedentemente pattuiti, con la possibilità da parte del Madrid di mantenere un diritto di recompra a cifre molto più alte rispetto a quelle concordate la scorsa estate. Jimenez rimane al Milan, c’è da regolare solo il contratto del giocatore ma sarà poco più di una formalità. La volontà da parte del Milan è di chiudere questa trattativa in anticipo rispetto a quelli che erano i tempi estivi proprio perché il giocatore, 18 anni, ha convinto particolarmente il Milan e Pioli. Dunque il Milan vuole tenerlo e vuole puntare sulla sua crescita: lo riscatta dal Real Madrid ed il tutto avverrà molto probabilmente dopo Pasqua con un incontro con il suo agente che sarà definitivo per mettere tutto nero su bianco».