Calciomercato
Calciomercato Milan, Fullkrug antipasto per Vlahovic? Allegri e Tare in pressing, cosa può succedere a giugno
Calciomercato Milan, l’arrivo in prestito di Fullkrug a gennaio potrebbe rappresentare l’antipasto per Vlahovic a parametro zero a giugno
Il Milan è in piena emergenza offensiva e, nonostante i grossi problemi alla caviglia di Santiago Gimenez, il club deve intervenire subito sul mercato di gennaio con un nuovo attaccante.
Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la strategia rossonera si muove su un doppio binario:
Calciomercato Milan, la soluzione Füllkrug a basso costo
La priorità immediata è Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco è ormai in rotta di collisione con il West Ham. L’operazione presenta diversi vantaggi:
- Costi Minimi: Il Milan punta a una formula vantaggiosa, un prestito che rinvierebbe il vero investimento estivo.
- Motivazione: Nonostante un rendimento recente non all’altezza, l’ex Bundesliga è un uomo d’area con grandi qualità e un forte desiderio di rilanciarsi.
Questa mossa permetterebbe al Milan di tamponare l’emergenza (aggravata dall’infortunio di Gimenez) e valutare con calma i colpi estivi.
Estate: Vlahovic, un interesse mai sfumato
Dalla Spagna sono arrivate ulteriori conferme sul forte e mai sopito interesse del Milan per Dusan Vlahovic.
- Tempistiche: Il serbo è attualmente infortunato (rientro previsto non prima di marzo a seguito di intervento chirurgico all’adduttore a dicembre), il che rende un trasferimento a gennaio impossibile. L’obiettivo è, quindi, l’estate.
- Fattore Allegri: Il Milan continua a lavorare sul giocatore, puntando sul grande rapporto tra Massimiliano Allegri e Vlahovic.
I rossoneri attendono la decisione del serbo – passaggio fondamentale – ma continueranno il pressing nel tentativo di battere la concorrenza, nonostante i tempi lunghi.