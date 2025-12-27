Calciomercato Milan, il Natale porta Füllkrug e la rivoluzione di Igli Tare. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Natale in casa rossonera non è solo un momento di celebrazione, ma il trampolino di lancio per una sessione di calciomercato invernale che si preannuncia decisiva. Sotto l’albero di Milanello, la dirigenza ha deciso di depositare rinforzi di spessore per blindare la rincorsa verso il tricolore. Secondo quanto riportato in apertura dal quotidiano QS, il nuovo corso tecnico del Diavolo sta prendendo forma attraverso decisioni rapide e mirate, volte a soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore livornese tornato sulla panchina dei meneghini per restaurare solidità difensiva e cultura della vittoria.

Attacco: Arriva il “Panzer” Füllkrug, saluta Origi

La notizia più rilevante riguarda il reparto offensivo dei rossoneri, che cambia pelle in tempi record. Niclas Füllkrug, il centravanti della nazionale tedesca celebre per la sua debordante forza fisica e il fiuto del gol, ha già completato le visite mediche di rito. L’attaccante approda al Milan dal West Ham con la formula del prestito con riscatto fissato a 5 milioni di euro. Grazie a una deroga speciale della FIGC, il nuovo numero nove sarà a disposizione di Allegri già per la trasferta di Cagliari del prossimo 2 gennaio.

Parallelamente, si chiude l’avventura di Divock Origi, la punta belga ex Liverpool protagonista di un’esperienza poco brillante all’ombra della Madonnina, che ha firmato la risoluzione consensuale del contratto. Questa manovra consente alla società meneghina di risparmiare circa 3 milioni di euro sull’ingaggio, garantendo ossigeno finanziario a Igli Tare, il nuovo DS del Milan esperto in trattative internazionali, per i prossimi colpi in entrata.

Difesa e Futuro: Le strategie di Igli Tare

Oltre all’immediato, il Diavolo guarda lontano. Igli Tare è infatti in chiusura per Andrej Kostic, il gioiello classe 2007 del Partizan Belgrado, considerato tra i migliori talenti emergenti dell’est Europa. L’operazione da 5 milioni di euro serve anche a consolidare i rapporti diplomatici con l’entourage di Dusan Vlahovic.

Per il reparto arretrato, Massimiliano Allegri ha richiesto un “muro” d’esperienza. Sebbene le piste per Milan Škriniar, il difensore slovacco oggi al PSG, e Federico Gatti, il roccioso centrale della Juventus, rimangano complesse, restano caldi i nomi di Eric Dier, jolly difensivo inglese ora al Monaco, e Axel Disasi, potente centrale francese del Chelsea. Entrambi sono profili “low risk” che potrebbero completare la rosa in vista della seconda parte di stagione.