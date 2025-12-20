Calciomercato Milan, Fullkrug è rossonero ma Tare prepara un altro regalo per Allegri: Gabriel Jesus possibile a queste condizioni

Calciomercato Milan, non solo Fullkrug per l’attacco: la suggestione Gabriel Jesus in prestito cresce. Tutti i dettagli

Il mercato del Milan entra ufficialmente nella fase operativa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club rossonero ha sciolto le riserve per l’attacco: Niclas Füllkrug è l’uomo scelto da Igli Tare per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Santiago Gimenez, operato recentemente alla caviglia destra ad Amsterdam dopo il fallimento della terapia conservativa.

Calciomercato Milan, Füllkrug: I dettagli dell’operazione

Il centravanti tedesco del West Ham, 32 anni, è atteso a Milano già nei prossimi giorni per le visite mediche. L’accordo tra i club prevede un prestito con diritto di riscatto (fissato tra i 13 e i 15 milioni), formula che permette al Milan di testare la tenuta fisica del giocatore senza impegni futuri vincolanti.

Debutto: Sebbene sia a disposizione di Allegri da subito, Füllkrug potrà essere tesserato solo il 2 gennaio. Salterà la trasferta di Cagliari, puntando tutto sull’esordio dell’8 gennaio a San Siro contro il Genoa.

L’intrigo Nkunku e l’ombra di Gabriel Jesus

Se l’arrivo di Füllkrug è certezza, il futuro di Christopher Nkunku è un rebus. Il francese, pagato 37 milioni dal Chelsea, non ha ancora segnato in Serie A e le voci su una possibile cessione verso l’Arabia Saudita si fanno insistenti. In questo scenario, Sportitalia lancia un’indiscrezione clamorosa: gli agenti di Gabriel Jesus avrebbero offerto il brasiliano al Milan. L’attaccante dell’Arsenal, reduce dalla rottura del crociato e chiuso a Londra dall’esplosione di Mikel Merino come “falso nueve”, cerca spazio per non perdere il Mondiale 2026 sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il Milan riflette: l’ostacolo è l’ingaggio da 9 milioni netti e la fragilità fisica del classe ’97.