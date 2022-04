Calciomercato Milan: anche i rossoneri in corsa per Frattesi. Le big di Serie A sul centrocampista del Sassuolo

La Roma starebbe pensando a un ritorno in giallorosso di Davide Frattesi. Il centrocampista è esploso in questa stagione e sarebbe un rinforzo gradito a José Mourinho. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club capitolino avrebbe avuto un primo contatto col Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione. I neroverdi chiedono circa 30 milioni.

La Roma ha deciso di osservare, inserendosi tra le pretendenti. Al momento per Frattesi ci sarebbe l’Inter in vantaggio, poi Milan e Juventus.