Calciomercato Milan (Forbes): senza ottavi di Champions sarà venduto un top

Il rendimento del Milan in Champions League avrà pesanti ripercussioni sul calciomercato: a rivelare lo scenario futuro è Forbes

L’eventuale mancata qualificazione agli Ottavi di Finale di Champions League, rischia di complicare di parecchio il calciomercato Milan. La situazione nel girone si fa dura per la squadra di Stefano Pioli dopo il ko contro il Borussia Dortmund. Le speranze dei rossoneri sono appese ad un filo e dipenderanno anche dal risultato del PSG.

Forbes lancia un allarme relativo allo scenario in cui i rossoneri non approdassero agli ottavi. Le perdite economiche sarebbero pesantissime (circa 40 milioni di euro) ed inoltre aumenterebbe notevolmente il rischio di dover vendere un top player in estate.