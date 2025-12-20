Calciomercato Milan, Furlani medita: flop estivo da 90 milioni di euro, loro tre hanno deluso le attese

Calciomercato Milan, la sessione estiva ha portato in dote in casa rossonera un flop da 90 milioni di euro: in tre hanno deluso le aspettative

Al 20 dicembre, l’entusiasmo estivo in casa Milan ha lasciato spazio a una cruda realtà. Sebbene gli innesti di Luka Modrić e Adrien Rabiot abbiano portato la qualità sperata, il resto della campagna acquisti viene oggi pesantemente bocciato. Come titola duramente Tuttosport, il club si ritrova a gestire un “Flop da 90 milioni”, cifra che riassume il costo di tre pedine finite nel mirino della critica.

Calciomercato Milan, i tre volti della crisi

Il quotidiano torinese analizza le prestazioni di chi avrebbe dovuto far compiere il salto di qualità e invece sta frenando la corsa di Allegri:

Christopher Nkunku: L’investimento più oneroso (oltre 40 milioni) è ancora fermo a zero gol in campionato . Nonostante i lampi di classe, il francese appare smarrito nel 3-5-2 allegriano, faticando a trovare la posizione e la cattiveria sotto porta.

L’investimento più oneroso (oltre 40 milioni) è ancora fermo a . Nonostante i lampi di classe, il francese appare smarrito nel 3-5-2 allegriano, faticando a trovare la posizione e la cattiveria sotto porta. Koni De Winter: Il difensore belga è il principale imputato dopo la semifinale di Supercoppa . La sua prestazione contro il Napoli è stata definita “da dimenticare”, con responsabilità dirette su entrambi i gol subiti e una sofferenza cronica nei duelli fisici con Højlund.

Il difensore belga è il principale imputato . La sua prestazione contro il Napoli è stata definita “da dimenticare”, con responsabilità dirette su entrambi i gol subiti e una sofferenza cronica nei duelli fisici con Højlund. Pervis Estupiñán: Arrivato per 17 milioni più bonus dal Brighton, l’ecuadoriano ha perso il posto da titolare in favore del giovane Davide Bartesaghi. I passaggi a vuoto dell’ultimo mese lo hanno relegato spesso in panchina, trasformando un titolare certo in una riserva di lusso.

Gennaio: riparare per non affondare

Con una rosa che “non può andare avanti a lungo” in queste condizioni, la dirigenza è corsa ai ripari. L’arrivo di Füllkrug è ormai certo, ma per La Gazzetta dello Sport “non basta”. Serve un difensore leader (come Thiago Silva o Disasi) per evitare che i 90 milioni spesi in estate diventino un fardello insostenibile per la corsa Champions.