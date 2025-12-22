Calciomercato Milan: deroga FIGC per Cagliari-Milan, Fullkrug subito in campo per Allegri? Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama calcistico italiano si prepara a un inizio di gennaio scoppiettante, con novità burocratiche che potrebbero rimescolare le carte in tavola per il Milan. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata Calcio e Finanza, il Consiglio Federale, riunitosi venerdì scorso, ha dato il via libera a una deroga fondamentale su richiesta della Lega Serie A. Questa decisione autorizza ufficialmente il Cagliari e il club rossonero a schierare eventuali calciatori tesserati il 2 gennaio, ovvero lo stesso giorno in cui è in programma la sfida di campionato tra i sardi e il Diavolo.

L’occasione d’oro per Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questa notizia rappresenta un enorme vantaggio strategico per il nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza e abilissimo nel chiudere trattative lampo. Grazie a questo provvedimento, Tare potrà accelerare le operazioni in entrata per consegnare i rinforzi necessari a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro del pragmatismo tattico, già pronto a integrare i nuovi volti nei suoi schemi.

Il nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco dalla stazza imponente e grande specialista del gioco aereo. Se l’affare dovesse concludersi entro le prime ore del nuovo anno, il panzer tedesco potrebbe debuttare immediatamente contro il Cagliari, offrendo ai rossoneri una soluzione offensiva di peso che Allegri accoglierebbe a braccia aperte.

Una strategia mirata per il rilancio dei rossoneri

La possibilità di vedere Fullkrug o altri nuovi acquisti subito in campo è una boccata d’ossigeno per l’ambiente. I rossoneri hanno bisogno di freschezza per inseguire gli obiettivi stagionali e la deroga ottenuta dalla Lega Serie Aelimina ogni ostacolo temporale. Igli Tare è al lavoro per limare gli ultimi dettagli contrattuali, consapevole che ogni ora risparmiata potrebbe tradursi in punti preziosi per il Diavolo.

Dall’altra parte del campo, anche il Cagliari di Davide Nicola, tecnico grintoso e specialista in missioni impossibili, potrà usufruire della stessa norma, rendendo la sfida dell’Unipol Domus un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per i nuovi tesserati.

Conclusioni e impatto SEO

In ottica calciomercato Milan, questa deroga cambia radicalmente i piani. I tifosi sognano di vedere il nuovo numero nove già protagonista sotto la guida di Massimiliano Allegri. Con la professionalità di Igli Tare a gestire i flussi di mercato, il Milan punta a iniziare il 2026 con una vittoria pesante, sfruttando ogni spiraglio regolamentare per rinforzare la rosa dei rossoneri.