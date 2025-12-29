Calciomercato Milan, dalla Turchia assicurano: contatto tra Nkunku e Tedesco e prima offerta del Fenerbahce

Calciomercato Milan, importante indiscrezione dalla Turchia: contatto tra Nkunku e il tecnico del Fenerbahce Tedesco. Prima offerta ai rossoneri

Nonostante la doppietta liberatoria nel 3-0 contro l’Hellas Verona, il futuro di Christopher Nkunku al Milan si tinge improvvisamente di giallo. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomac, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto telefonico diretto tra l’attaccante francese e Domenico Tedesco, attuale allenatore del Fenerbahçe.

Calciomercato Milan, la tentazione turca per Nkunku: il fattore Tedesco

Il legame tra i due affonda le radici nel passato comune al Lipsia, dove sotto la guida del tecnico italo-tedesco, Nkunku ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera, raggiungendo vette realizzative che gli sono valse la chiamata del Chelsea e poi il trasferimento al Milan per 40 milioni di euro.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il calciatore avrebbe dato una disponibilità di massima al trasferimento a Istanbul. Il Fenerbahçe starebbe studiando una formula per convincere il club di via Aldo Rossi già nella sessione di gennaio:

La formula: Prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro .

Prestito con diritto di riscatto fissato a . La volontà del giocatore: Dopo mesi difficili condizionati dagli infortuni e dalle critiche, Nkunku potrebbe vedere nel ricongiungimento con il suo mentore la via maestra per ritrovare continuità e fiducia.

La posizione del Milan: muro o riflessione?

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno a Milanello, specialmente dopo che Massimiliano Allegri ne aveva lodato la “sensibilità” e la capacità di sbloccarsi. Sebbene la dirigenza rossonera preferirebbe non vendere il giocatore a gennaio, un’offerta che si avvicini ai 40 milioni spesi in estate potrebbe spingere Igli Tare a una riflessione profonda.