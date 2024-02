Calciomercato Milan Femminile: UFFICIALE l’arrivo di Ijeh, il comunicato del club

Nuovo colpo in entrata per il calciomercato Milan Femminile. Ufficiale l’arrivo di Evelyn Ijeh fino alla fine della stagione

Il calciomercato Milan Femminile mette a segno un ulteriore colpo di mercato. Ufficiale l’arrivo a titolo temporaneo fino al termine della stagione della calciatrice Evelyn Ijeh dal Club Tigres Femenil UANL.

IL COMUNICATO DEL CLUB – AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Evelyn Ijeh da Club Tigres Femenil UANL. Evelyn, nata a Malmö nel 2001, dopo l’inizio della carriera calcistica in Svezia, nazione per cui ha già disputato diverse gare con le selezioni giovanili, viene chiamata nel 2023 a far parte della rosa Prima Squadra Femminile del Club Tigres, in Messico. L’attaccante svedese, che indosserà la maglia numero 19, ha firmato un contratto che la lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2024.